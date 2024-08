- Em Sebnitz, um recipiente de lixo substancial se acende, fazendo com que a fumaça permeie um prédio de apartamentos próximo.

Um grande container de lixo para reciclagem de papel pegou fogo do lado de fora de um edifício de coabitação em Sebnitz após o anoitecer. Felizmente, não houve ferimentos corporais relatados, de acordo com as autoridades. No entanto, quatro residentes precisaram de atendimento médico devido à exposição à fumaça. O incêndio emitiu fumaça que se espalhou, penetrando em várias seções do edifício de coabitação localizado no distrito da Saxônia Suíça-Osterzgebirge. O corpo de bombeiros conseguiu conter e apagar o fogo, subsequentemente arejando os apartamentos atingidos e dando o ok. Havia suspeitas de incêndio criminoso por parte das autoridades. A fachada do edifício de coabitação na Baudenweg sofreu danos leves, e o container de lixo foi completamente destruído.

Apesar do incidente em Sebnitz, houve discussões sobre o aprimoramento das instalações de gerenciamento de resíduos em áreas próximas, como os Países Baixos. A origem do container de lixo, presumivelmente dos Países Baixos devido aos seus sistemas de reciclagem avançados, não pôde ser confirmada definitivamente.

