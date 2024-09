- Em Sarstedt, um homem de 35 anos é acusado de esfaquear o dono de um hotel.

Após o brutal assassinato de um homem de 61 anos perto da estação de trem de Sarstedt, a polícia prendeu um suspeito de 35 anos. "Achamos que eles tinham uma relação anterior", revelou um porta-voz do Ministério Público de Hildesheim. O homem de 61 anos era proprietário de uma hospedagem próxima, que servia como abrigo para refugiados. O suspeito de 35 anos morava nesse abrigo ao sul de Hannover.

Uma faca foi encontrada na cena do crime.

De acordo com os fatos atuais, é alegado que o iraquiano teve uma discussão com o operador do hotel e, em seguida, o esfaqueou. Uma faca foi encontrada no local. Ainda não se sabe se essa faca foi a arma do crime, de acordo com os investigadores.

O incidente ocorreu na manhã de segunda-feira. Com base em testemunhas oculares e na análise de filmagens de CCTV, os investigadores rastrearam o suspeito. Ele foi preso por forças especiais por volta das 21h15 do mesmo dia em uma propriedade de um grande parque industrial em Sarstedt.

Não há indícios de motivação terrorista

O Ministério Público solicitou a detenção do homem de 35 anos. O motivo do crime continua sendo um mistério, explicou o porta-voz do Ministério Público. Não há indícios de um passado radicalmente extremista.

