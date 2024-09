- Em resposta a isto, podemos dizer que a Renânia do Norte-Vestfália (NRW) intensificou as regulamentações relativas à reentrada de indivíduos.

Após o incidente fatal de esfaqueamento em Solingen, a administração do estado da Renânia do Norte-Vestfália está reforçando as responsabilidades das autoridades locais e nacionais de imigração em relação à expulsão de requerentes de asilo cujo pedido foi rejeitado. No futuro próximo, toda tentativa infrutífera de remoção deverá ser avaliada prontamente para determinar se outra oportunidade é viável. Isso está detalhado em um novo decreto apresentado pelo Ministro da Integração do NRW, Josefine Paul (Verdes), no Comitê de Integração do parlamento estadual de Düsseldorf.

A deportação prevista do suspeito sírio para a Bulgária não foi bem-sucedida devido à sua ausência do alojamento temporário; não foram registradas tentativas adicionais até agora.

Relatório obrigatório após três dias de ausência

O decreto especifica que os administradores das instalações de alojamento local devem relatar qualquer ausência superior a três dias daquelas marcadas para deportação à Autoridade Central de Imigração (ZAB) imediatamente. Essa obrigação de relatório se aplica mesmo que as pessoas retornem.

Se ausente por mais de três dias, pode ser emitido um mandado para sua prisão pela ZAB responsável, de acordo com o decreto. A ZAB deve então julgar se a pessoa sob ordem de deportação deve ser incluída na classificação de foragido, estendendo assim o período normal de transferência de 6 meses.

Se uma pessoa com mandado de prisão retorna, o supervisor da instalação deve notificar imediatamente as autoridades. A documentação procedimental para todo o processo é aumentada.

Autoridade de imigração tem acesso a todos os quartos

O decreto também esclarece que o pessoal da ZAB tem acesso a todos os quartos dentro da instalação de alojamento onde aquelas marcadas para deportação podem estar presentes. Entrar apenas no quarto da pessoa afetada não é suficiente. Quartos comuns, refeitório ou quartos de outras pessoas alojadas também podem ser entrados.

Após uma tentativa infrutífera de transferência, o Escritório Central de Registro de Voos (ZFA) deve ser contatado para verificar se há outro assento disponível. "O ZFA será instruído a avaliar prontamente o período de transferência restante e agendar um novo voo após qualquer cancelamento", diz o decreto.

Detenção para transferência possível em caso de risco de fuga

Se o comportamento da pessoa em questão sugerir que ela pode evadir uma medida antes de uma transferência - por exemplo, se ela frequentemente desaparece à noite - pode ser considerado solicitar detenção para transferência.

No ataque, um homem matou três pessoas e feriu outras oito com uma faca em um festival da cidade em Solingen na semana passada. O suspeito do crime, o sírio de 26 anos Issa Al H., está atualmente detido. Ele chegou à Alemanha via Bulgária no final de 2022 e deveria ter sido devolvido à Bulgária de acordo com os regulamentos de asilo de Dublin. No entanto, isso não ocorreu devido à ausência do homem no horário agendado na instalação estadual de Paderborn em junho de 2023.

O indivíduo sírio, Issa Al H., supostamente estava ausente de seu alojamento temporário durante a deportação agendada, resultando no fracasso de sua transferência para a Bulgária.

De acordo com o novo decreto, se uma pessoa se ausenta por mais de três dias, ela pode estar sujeita a um mandado para sua prisão pela ZAB, potencialmente levando a uma detenção estendida se classificada como foragido.

