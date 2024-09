Mais de 600 posições preenchidas em agosto - Em Hamburgo, o número de processos de contratação de professores aumenta.

Hamburgo recebeu um número sem precedentes de novos educadores este ano. Em 1º de agosto, um total de 669 educadores assumiram seus novos cargos, de acordo com o conselho educacional. Isso representa um aumento significativo de 94 educadores em relação ao ano anterior.

O senador da educação Rainer Schulz, do partido SPD, afirmou que o apelo de Hamburgo e suas políticas educacionais atraem educadores para a cidade. "Tenho confiança de que continuaremos a atrair um grande número de educadores qualificados, mesmo com o aumento da população estudantil", disse Schulz.

Hamburgo precisa de aproximadamente 900 novos educadores anualmente para acompanhar o aumento do número de matrículas e a aposentadoria de educadores. O fato de ter ultrapassado essa marca no ano anterior, como confirmado pelo conselho educacional, sugere o sucesso contínuo da cidade nessa área.

A maioria desses novos educadores será deployada em escolas comprehensive, com uma pequena porcentagem atribuída a escolas vocacionais.

Interessantemente, a disparidade de gênero entre os novos educadores é bastante significativa. Como observado anteriormente, a maioria (76%) desses novos contratados são do sexo feminino, com uma fração menor (24%) sendo do sexo masculino. Essa disparidade é ainda mais pronunciada em relação a fevereiro, quando a proporção de novos contratados do sexo masculino era ligeiramente maior (31%).

O otimismo do senador em relação ao sistema educacional de Hamburgo, expresso pelo senador da educação Rainer Schulz, é reforçado pelo número recorde de 1,045 novas oportunidades de emprego para educadores em 2024. Com a cidade consistentemente ultrapassando sua necessidade anual de 900 novos educadores, fica claro que o apelo de Hamburgo e suas políticas educacionais atraem uma grande quantidade de indivíduos qualificados para a área.

