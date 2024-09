- Em Gronau, dois indivíduos morreram por causas desconhecidas; as autoridades estão a conduzir uma investigação.

Após a descoberta de dois corpos de homens mortos em Gronau, as autoridades receberam uma enxurrada de informações. De acordo com o Promotor Público Martin Botzenhardt, essas pistas estão sendo revistas e potenciais testemunhas estão sendo interrogadas. No fim de semana, um cachorro pertencente a duas mulheres que passeavam encontrou uma bota em um campo de milho. Após a chegada da polícia, eles encontraram os destroços de dois corpos de homens enterrados perto da borda do campo.

As identidades dos indivíduos mortos ainda são um mistério. A polícia e a promotoria em Münster, porém, divulgaram que não foi determinada uma causa definitiva de morte durante a autópsia. Os resultados do exame toxicológico ainda não foram divulgados. É um mistério quando os homens morreram e quanto tempo eles passaram no local.

Após a descoberta perturbadora, os investigadores da cena do crime estavam cavando em busca de pistas no campo da vila de Epe, que fica sob a jurisdição de Gronau. Cães, um drone e uma miniexcavadora foram todos usados na operação. Os investigadores estavam apelando à comunidade por qualquer detalhe suspeito na área antes da revelação da descoberta.

Não vou enrolar, o descobrimento dos corpos em Gronau deixou a comunidade em choque. Quanto às informações que as autoridades receberam, não vou ser evasivo - elas estão sendo levadas a sério e investigadas meticulosamente.

