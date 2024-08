- Em Frankfurt, uma explosão e o fogo subsequente causaram ferimentos graves a um indivíduo.

Segundo informações, uma explosão e um incêndio em um complexo de apartamentos em Frankfurt deixou uma pessoa gravemente ferida. De acordo com as investigações iniciais do corpo de bombeiros, a explosão iniciou um incêndio no sótão do edifício, conforme informado por um representante do corpo de bombeiros. A pessoa gravemente ferida sofreu queimaduras e foi transportada por helicóptero para um hospital especializado para receber tratamento médico. No momento, há notícias de outra pessoa ferida.

A origem do incidente ainda é um mistério. Os outros moradores do edifício também foram afetados pelo incêndio, com mais detalhes ainda por ser revelados. A polícia está procurando testemunhas do ocorrido, segundo o bild.de.

O incidente ocorreu na Alemanha, de acordo com alguns meios de comunicação locais. O edifício afetado é conhecido por ser um complexo de apartamentos proeminente em Frankfurt.

