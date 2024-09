- Eleições legislativas com 44% de participação eleitoral ao meio-dia.

Turnout nas eleições estaduais da Turíngia parece estar se assemelhando aos níveis de 2019. Até o meio-dia, cerca de 44,4% dos eleitores aptos haviam marcado seus votos nas urnas, de acordo com o relatório da comissão eleitoral estadual. No entanto, os votos antecipados não estão incluídos nessas estatísticas. Em 2019, a participação foi ligeiramente menor, de 42,2%.

Esse aumento na participação sugere um maior interesse nas eleições estaduais em comparação com as eleições europeias e locais realizadas neste ano. A participação dos eleitores estava significativamente menor, de 34,6%, na mesma fase dessas eleições.

As urnas ficarão abertas até as 18h. Até o meio-dia, todos os principais candidatos dos partidos principais já haviam votado, alguns acompanhados de familiares.

Problemas em uma Seção Eleitoral

Não foram relatados grandes distúrbios nas seções eleitorais ao escritório da comissão eleitoral estadual. No entanto, uma intervenção policial ocorreu em uma seção eleitoral em Gera. Um homem usando uma camisa do AfD tentou votar pela manhã, como informado por um representante da polícia. O responsável pela seção eleitoral então pediu ao homem que tirasse a camisa, já que a campanha de partidos proibidos era proibida dentro da seção eleitoral.

O homem obedeceu, mas fez uma ameaça ao sair da seção eleitoral. A polícia apresentou uma queixa e advertiu o indivíduo. A polícia em Erfurt também está examinando alguns grafitis políticos ("Hoecke é um nazista") perto de seções eleitorais durante a noite de sábado, suspeitos de serem um caso de vandalismo, conforme revelado pelo porta-voz.

Uma Sociedade Dividida, Desafios Esperados na Formação de Coalizão

As linhas claras traçadas durante a campanha eram evidentes mesmo um dia antes das eleições em Erfurt. Aproximadamente 1.300 seguidores do AfD da Turíngia, identificados como claramente de extrema direita pela agência de inteligência interna, torciam pelo candidato de extrema direita líder, Bjorn Hoecke. Enquanto isso, cerca de 3.000 manifestantes se reuniram na Praça da Catedral, protestando contra a extrema direita enquanto exibiam uma faixa em defesa da inclusão.

Formar uma maioria no parlamento estadual após as eleições pode provar ser um enorme desafio. O AfD pode potencialmente garantir cerca de 30% dos votos, tornando-se a maior força no parlamento estadual. No entanto, nenhum dos principais partidos expressa desejo de formar uma aliança com o AfD. As últimas pesquisas colocam o CDU ligeiramente à frente do "Standing de Sahra Wagenknecht" (BSW), que está concorrendo à sua primeira eleição estadual na Turíngia.

Atualmente, um governo de minoria vermelho-vermelho-verde está governando a Turíngia. A Esquerda, com o Ministro-Presidente Bodo Ramelow como candidato principal, viu uma queda no apoio em comparação com a última eleição estadual, caindo para cerca de 14%. O SPD é previsto para mal conseguir ultrapassar a barreira de 5%. Os Verdes e o FDP não são esperados para ultrapassar a barreira de 5% e, assim, não terão representação no parlamento estadual. É importante lembrar que as pesquisas apenas refletem a opinião pública na época da pesquisa e não servem como garantia do resultado da eleição.

Na formação da próxima coalizão, o AfD, com uma estimativa de 30% dos votos, pode representar um desafio devido à sua posição controversa, já que nenhum partido principal na circunscrição eleitoral da Turíngia está disposto a formar uma aliança com eles. Os eleitores da Turíngia estão votando em várias circunscrições eleitorais, cada uma jogando um papel crucial na determinação do cenário político do estado.

