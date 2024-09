- Eberl percebe que o Bayern está posicionado para o seu objetivo e elogia o Heidenheim.

Após garantir seis pontos nas partidas iniciais da Bundesliga, o Bayern de Munique está satisfeito em fazer uma pausa na cena internacional sem estar no topo da classificação. Max Eberl, diretor esportivo, falou após a vitória em casa por 2 a 0 contra o SC Freiburg, encerrando a segunda rodada. "Vencer duas vezes, esse é o objetivo", disse Eberl.

Eberl ficou satisfeito com a situação, levando em conta que o Bayern de Munique também havia avançado na primeira rodada da DFB-Pokal. "O Heidenheim lidera a tabela, eles mereceram com sua vitória em casa por 4 a 0. A equipe no topo após a segunda rodada não é a principal preocupação", afirmou Eberl. Além do Heidenheim e do Bayern, o RB Leipzig também começou a temporada com duas vitórias.

"O mercado de transferências foi bastante movimentado"

O início promissor da campanha trouxe alguma tranquilidade em Munique, com o mercado de transferências fechado e a equipe equipada para a primeira parte da temporada. "O mercado de transferências foi bastante movimentado", disse Eberl. Ele expressou satisfação com o elenco, que ainda conta com o francês Kingsley Coman. Uma venda de última hora de Coman não se concretizou. "O Coman fica. Ele está contratado conosco. Não houve nada", confirmou Eberl.

Eberl mencionou que, apesar do Bayern de Munique não liderar a classificação na Bundesliga, ele está satisfeito com o progresso da equipe, levando em conta que eles avançaram na primeira rodada da DFB-Pokal e o mercado de transferências fechou com sucesso.

