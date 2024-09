Oposição dos fabricantes de veículos - "É necessário que tomemos medidas" - manifestação contra reduções de empregos na ZF

Em uma demonstração nacional, funcionários do fornecedor de autopeças ZF protestaram contra os cortes de empregos propostos pela empresa. O presidente do sindicato de trabalhadores de ZF, Achim Dietrich, estima que mais de 20.000 pessoas participaram. Milhares de funcionários até mesmo saíram às ruas na sede de ZF em Friedrichshafen. Dietrich expressou seus pensamentos após um comício perto do Lago de Constança, afirmando: "Hoje foi algo sem precedentes, nunca vi nada igual." O presidente do sindicato pediu a anulação dos cortes de empregos e um aumento nos investimentos nos sites alemães.

A ZF declarou no final de julho sua intenção de eliminar até 14.000 empregos na Alemanha nos próximos quatro anos. Para isso, a empresa, propriedade de fundações, planeja criar vários conjuntos de sites com estruturas mais enxutas.

Atualmente, cerca de 54.000 pessoas trabalham em uma das maiores empresas fornecedoras de autopeças do país. O impacto exato desses cortes nos 35 sites alemães será "determinado nas próximas semanas", afirmou o conselho na época. A empresa luta com dívidas significativas e pressões de investimento há algum tempo.

Os cortes de empregos não afetarão apenas a produção. Também estão ameaçados cargos na administração e no desenvolvimento de pesquisa. "Estamos lutando para salvar cada emprego porque há meios de subsistência e poder de compra associados a eles", enfatizou Dietrich, também envolvido nas negociações salariais iminentes na indústria metalúrgica e elétrica. "É claro que não podemos garantir o sucesso. Mas depois de hoje, com milhares de pessoas nas ruas, estou extremamente otimista de que podemos alcançar algo."

É um momento difícil para a indústria automobilística

O mercado automotivo alemão enfrenta desafios no momento. As vendas de carros novos caíram significativamente em agosto em comparação com o ano anterior. Isso se deve principalmente à fraca demanda por veículos elétricos, como mostram os dados da Autoridade Federal de Trânsito (KBA). No entanto, os números também caíram drasticamente para quase todos os outros tipos de tração. A indústria também monitora de perto o Grupo Volkswagen, onde fechamentos de fábricas e demissões são uma possibilidade real.

"Não podemos escapar das difíceis circunstâncias na indústria automobilística, como o lançamento tardio de veículos elétricos e custos de produção elevados, especialmente no site alemão", explicou a diretora de pessoal e de trabalho da ZF, Lea Corzilius. "Precisamos adaptar a ZF para o futuro e desenvolver ainda mais os locais alemães para que eles permaneçam competitivos e estáveis a longo prazo. 'O objetivo é manter o maior número possível de empregos estáveis a longo prazo.'

No entanto, o presidente do sindicato, Dietrich, atribui principalmente os problemas a erros da gerência. Ele acredita que a gerência está lidando com muitas iniciativas ao mesmo tempo, fazendo com que os funcionários sejam os bodes expiatórios. "Isso, é claro, não motiva os funcionários a seguir a diretoria." Em vez disso, isso leva a paralisações na produção e no desenvolvimento em nível nacional.

Segundo o sindicato IG Metall, 3.500 funcionários participaram da demonstração em Schweinfurt. Uma passeata de carros estava planejada para o local em Mannheim, e a Ministra-Presidente Anke Rehlinger (SPD) era esperada em um comício em Saarbrücken. "Precisamos fazer algo ou desapareceremos", disse um funcionário da ZF em Friedrichshafen. Outras demonstrações não são descartadas pelo sindicato.

