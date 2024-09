- "É necessário?" Desagradável cruzada contra as instalações sanitárias insalubres da estrada.

Todo mundo que já teve que usar um banheiro de posto de descanso sabe a luta: os banheiros em áreas de descanso podem estar verdadeiramente sujos. A Autobahn GmbH na Baden-Württemberg está enfrentando esse problema de frente com uma campanha de cartazes ousada. "Montanhas de cocô nas paredes e pisos sujos, eu considero isso um ataque físico à minha equipe", declarou Christine Baur-Fewson, diretora da filial sudoeste da Autobahn GmbH. Para seus colegas, limpar essa bagunça não é apenas nojento, mas também prejudicial à saúde.

Os cartazes têm como objetivo promover a limpeza e o respeito. Eles começam com a pergunta "Precisa ser assim?" e apresentam uma foto real de um banheiro sujo, com fezes no chão, uma privada suja e pilhas altas de papel higiênico usado. Esses cartazes serão inicialmente exibidos em todos os banheiros de posto de descanso na área de Stuttgart. Se forem bem-sucedidos, serão expandidos para toda a filial sudoeste, cobrindo grande parte da Baden-Württemberg e partes da Hesse e da Renânia-Palatinado.

De acordo com a Autobahn GmbH, os banheiros nas rodovias são limpos três vezes por dia, mas ficam sujos novamente rapidamente. "A descuido de alguns indivíduos custa muito dinheiro aos contribuintes. Os custos anuais de limpeza de banheiros na região sudoeste chegam a três milhões de euros", explicou Baur-Fewson.

A Autobahn GmbH acredita que mudar o comportamento de alguns indivíduos é fundamental para melhorar as condições dos banheiros das rodovias. A comunidade precisa entender o impacto de suas ações na limpeza dessas instalações e na saúde dos faxineiros.

Leia também: