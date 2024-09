- Durante o período de férias de verão, a ADAC registou um volume de tráfego de 6.285.

Durante as férias de verão no estado alemão de Baden-Württemberg, é comum os motoristas que transitam pelas autoestradas do país encontrarem congestionamentos em algum ponto. De acordo com o Automóvel Clube (ADAC), foram registrados 6.285 desses episódios entre 26 de julho e 8 de setembro, um aumento de mais de 10% em relação ao ano anterior. Isso resultou em um total de 7.055 horas de tráfego lento ou parado, com congestionamentos cobrindo uma extensão de 13.400 quilômetros.

Holger Bach, chefe do departamento de tráfego e meio ambiente do ADAC Württemberg, comentou sobre o assunto, afirmando que "Baden-Württemberg, como país de trânsito e destino turístico, está testemunhando um aumento no congestionamento relacionado ao turismo durante as férias". Os sites de construção também contribuem significativamente para esse aumento nos congestionamentos. Durante as férias de verão, o país relatou quase 60 desses incidentes, de acordo com relatórios anteriores do ADAC.

O dia mais problemático em Baden-Württemberg foi a sexta-feira antes do último fim de semana de férias, com congestionamentos que duraram 235 horas. Curiosamente, o congestionamento mais longo, com 30 quilômetros de extensão, foi registrado no dia 18 de agosto na A5, entre Freiburg-Süd e Offenburg. A A8 foi a autoestrada mais congestionada no sudoeste, com 2.144 horas de congestionamentos, seguida de perto pela A5 (1.995 horas) e pela A6 (1.346 horas).

O ADAC recolhe dados sobre congestionamentos por meio de dispositivos de navegação e aplicativos de smartphones. Eles classificam uma perturbação do trânsito quando a velocidade média de vários veículos em uma seção de estrada de pelo menos 300 metros fica abaixo de 30% do limite de velocidade máximo por mais de 10 minutos. Em casos em que a velocidade fica entre 40 e 20 quilômetros por hora, o ADAC considera isso tráfego lento. Quando os veículos se movem mais devagar do que isso, é classificado como congestionamento. Cada perturbação é registrada apenas uma vez.

Outras regiões da Alemanha também podem testemunhar um aumento no congestionamento durante as férias, refletindo a situação de Baden-Württemberg. Para abordar esse problema, as autoridades locais poderiam considerar a implementação de opções de transporte alternativo ou incentivar a carona para reduzir o número de veículos nas estradas.

