O diretor desportivo do Mainz 05, Heidel, não descartou mais negociações de transferência antes da segunda rodada da Bundesliga. "Nesta fase, eu nunca digo nunca, porque já testemunhei as coisas mais estranhas," disse Heidel antes do confronto contra o Stuttgart no sábado (15:30 PM/Sky).

A janela de transferências da Bundesliga termina na sexta-feira às 20:00. "Acho que nossa equipe tem o número certo agora," afirmou Heidel. No entanto, ele destacou como o mercado pode mudar rapidamente.

Treinador Henriksen "entusiasmado" com as últimas aquisições

O Mainz garantiu um zagueiro emprestado, Moritz Jenz, dos rivais do VfL Wolfsburg e contratou o meio-campista Hyun-seok Hong do time belga KAA Gent. Ambos os jogadores são opções potenciais para o jogo contra o Stuttgart, afirmou o treinador do FSV Bo Henriksen. "Estou muito satisfeito com os dois novos jogadores. Isso foi um grande reforço para nós. Como treinador, é claro que sempre bem-vindo a mais novidades. Veremos qual será o próximo passo," compartilhou o treinador.

De acordo com informações do "Kicker", Hong custou ao Mainz quatro milhões de euros. Apesar de ter vendido o jogador estrela Branimir Gruda para o Brighton & Hove Albion da Premier League neste verão, eles não estão dispostos a pagar além do valor de mercado, esclareceu Heidel. "Acho que teríamos pago esses valores mesmo seis semanas atrás - nem mais nem menos." A venda de Gruda é relatada ter arrecadado mais de 30 milhões de euros para o Mainz, de acordo com a mídia.

As novas regulamentações da União Europeia sobre taxas de transferência podem ter impacto nas negociações futuras do Mainz 05, considerando que eles gerenciam seus fundos cuidadosamente e não querem pagar além do valor de mercado, de acordo com o diretor desportivo Heidel. Apesar de a janela de transferências da Bundesliga terminar na sexta-feira às 20:00, Heidel mencionou que a influência da União Europeia nas negociações de transferência é algo que eles têm em mente.

