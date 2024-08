- Dresden comemora o 250o aniversário da figura romântica, Frederico, o Grande

A cidade de Dresden está organizando uma grande celebração no dia 5 de setembro para comemorar o 250º aniversário do mestre do Romantismo alemão. O evento incluirá uma festa animada com uma competição amigável contra Greifswald, a cidade natal do artista, às margens do Mar Báltico. O renomado autor Florian Illies, conhecido por seu livro "A Magia do Silêncio", também estará presente. Os padeiros de Dresden estão trabalhando duro para criar um bolo que capture o sabor de Caspar David Friedrich, que chamou Dresden de lar por mais de quatro décadas antes de sua morte em 1840.

O prefeito Dirk Hilbert (FDP) convida os moradores a participarem de uma fatia do bolo, engajarem-se em debates no palco e contribuírem para o desafio da cidade. Hilbert acredita que o título de "cidade mais romântica" deve ser indiscutivelmente atribuído a Dresden após esse evento. Para isso, a cidade precisa de um grande número de moradores vestidos com trajes da era romântica. A cidade com mais participantes ganha a competição. O prefeito exorta: "Vamos provar coletivamente que Dresden é verdadeiramente uma cidade de Caspar David Friedrich".

Pelo menos dois requisitos de trajes românticos incluem: um chapéu de copa, uma boina ou chapéu com a aba caída e uma fita amarrada, um xale ou cachecol jogado sobre os ombros e braços, um vestido ou saia comprido que chegue ao chão ou aos tornozelos, um colete clássico ou uma barba característica como a de Friedrich, que pode ser real, pintada, grudada ou falsa. Uma estação "Express de Fantasias" foi estabelecida para preparações de última hora, oferecendo serviços de confecção de chapéus ou saias e aplicação de barbas.

