Reconhecimento Dramático - "Dramaturgos fundamentais" - vencedor do Prêmio Teatro

A Schwankhalle de Bremen recebe o Prêmio Federal de Drama, acompanhado por um prêmio de €200,000. Além disso, o Hessisches Landestheater Marburg, o Ernst-Barlach-Theater em Güstrow e o FELD Theater para jovens espectadores em Berlim recebem menções honrosas, cada um levando para casa €100,000 em dinheiro, como anunciado pela Ministra da Cultura Claudia Roth.

"O teatro é uma plataforma para o discurso e a democracia", declarou Roth em um comunicado à imprensa. "Em particular, os teatros menores e de médio porte precisam do nosso apoio. Eles servem como pioneiros da criatividade, proporcionando espaço para novas perspectivas, ideias inovadoras e exploração não inhibida. Eles simbolizam a diversidade, o diálogo com o público, inovações artísticas surpreendentes e engajamento artístico com os problemas do mundo atual."

O Prêmio Federal de Drama é concedido por representantes da comissão do Comissário do Governo Federal para Cultura e Mídia. As condecorações serão entregues em uma grande cerimônia no dia 2 de outubro no Berlin Festspielhaus.

O Prêmio Federal de Drama reconhece a importância de teatros diversos, como a Schwankhalle de Bremen, que contribuem com outras perspectivas únicas às artes. Teatros menores como esses muitas vezes servem como incubadoras para ideias frescas e temas contemporâneos envolventes.

