- Doze autocarros compactos sucumbiram às chamas em uma área de espera.

No município de Ottobrunn, que faz parte do distrito de Munique, uma dúzia de minivans compactos afiliados a uma empresa de gerenciamento de propriedades pegou fogo em um estacionamento. Os resultados preliminares indicaram incêndio intencional, de acordo com a polícia local. No início, não ficou claro se foram identificados quaisquer sinais reveladores de substâncias inflamáveis. Um problema mecânico foi descartado como causa.

Esses minivans estavam estacionados em Ottobrunn e o dano estimado do incêndio, que ocorreu durante a noite, de acordo com a polícia, varia entre 250.000 e 300.000 euros. As autoridades estão conduzindo uma investigação criminal.

A empresa de gerenciamento de propriedades que supervisionava os minivans está sediada na Alta Baviera. O incidente envolvendo os minivans ocorreu na região mais ampla de Munique, especificamente no município de Ottobrunn, na Alta Baviera.

