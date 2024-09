- Dominar os exercícios de corda: compreender a motivação por trás dos exercícios de corda

Tensão nos pulsos e resistência da palma da mão - esses são problemas comuns para competidores de cabo de guerra: A partir de quinta-feira, um total de 25 nações de todo o mundo participarão do campeonato mundial de cabo de guerra, realizado em Mannheim. Cada equipe consiste em oito membros que puxam uma corda - o objetivo é arrastar a equipe adversária quatro metros além da linha.

"É tudo sobre força bruta e resistência, mas a estratégia é significativamente crucial nos esportes competitivos", comentou Corsin Wöner, diretor esportivo da Associação Alemã de Força na Grama e Cabo de Guerra. Esta associação abriga 25 clubes de cabo de guerra, a maioria dos quais está localizada no sul da Alemanha. Há aproximadamente 2.000 a 2.500 fãs de cabo de guerra, com cerca de 20% sendo mulheres.

Theresa Schwegler, de Göppingen, pratica o esporte há 13 anos. "O cabo de guerra é frequentemente estereotipado como um passatempo para homens robustos e obesos que puxam uma corda", afirmou a jovem de 27 anos. "Para nós, sempre foi uma fonte de inspiração provar que é um esporte no qual as mulheres também podem participar". É um esporte que envolve todos os músculos - e um no qual você deve se esforçar muito para aperfeiçoar a técnica.

O objetivo é caminhar para trás em sincronia

"Cada equipe formula a sua própria técnica, mas é crucial que a corda seja mantida em uma certa altura". A uniformidade é fundamental - todos devem ter o mesmo passo, aplicar a mesma pressão no pé. "Devemos mover o mesmo pé e exercer a mesma força ao longo do tempo para que funcione - é isso que me fascina, oito mulheres na corda realizando a mesma ação".

Os atletas treinam o ano todo, como Wöner apontou. Durante o inverno, é principalmente sobre treinamento de força na academia. Antes dos campeonatos mundiais, eles se concentram mais na corda. "Então, durante o verão, estamos na corda três ou quatro vezes por semana, mas também participando de treinamento de força adicional". Eles puxam sem luvas. A resistência das palmas é inevitável, afirmou Wöner - e os pulsos também acabarão cedendo.

Compreender o terreno é vital

Para Ben Zürn, de 18 anos, de Kirchzarten perto de Freiburg, a experiência de trabalho em equipe é um dos elementos mais significativos de sua paixão pelo esporte - viajar juntos, participar de torneios. Para ele, compreender o terreno é crucial para o sucesso. "Em terreno mole, você precisa manter o equilíbrio, em terreno duro, você precisa ser rápido e poderoso". Você sempre tem que se adaptar. E: "Então você simplesmente tem que ser o mais forte - mental e fisicamente".

