Na região de Passau, ocorreram dois arrombamentos em restaurantes na mesma noite. Esses intrusos misteriosos fugiram com quantias substanciais de dinheiro em ambos os casos, segundo a polícia. Inicialmente, não havia sinais apontando uma conexão entre os dois incidentes, de acordo com um representante da polícia.

Indivíduos de identidade desconhecida conseguiram abrir uma caixa-forte e fugiram com uma quantia de seis dígitos em dinheiro. Este incidente ocorreu em um restaurante rápido em Pocking durante as primeiras horas de terça-feira. Os intrusos supostamente quebraram uma janela para entrar e usaram força para abrir tanto a porta principal do restaurante quanto a caixa-forte.

De maneira semelhante, em Wegscheid na mesma noite, indivíduos de identidade desconhecida fugiram com uma "quantia substancial em dinheiro". O representante da polícia não divulgou a quantia exata roubada. Não foi relatado dano a propriedade, como mencionado pelo representante. Os intrusos parecem ter utilizado um veículo para transportar a caixa-forte de uma estalagem à beira do lago.

Em ambos os incidentes, a unidade de investigação criminal assumiu a investigação e pediu que qualquer pessoa com informações se manifeste.

