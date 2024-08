- Dois investigadores e engenheiros recebem o prémio alemão do ambiente

Este ano, um sistema de carregamento de veículos elétricos de ponta e sua aplicação na restauração de turfeiras receberão o Prêmio Ambiental Alemão. Organizado pela Fundação Alemã de Meio Ambiente (DBU) em Osnabrück, o prêmio tem um fundo de 500,000 euros. Os recipients são o engenheiro elétrico Thomas Speidel, de Stuttgart, que lidera a ads-tec Energy, e Franziska Tanneberger, uma pesquisadora de turfeiras de Greifswald, reconhecida por seu trabalho na revivificação e reumidificação de turfeiras. A cerimônia de premiação ocorrerá em 27 de outubro em Mainz, liderada pelo Presidente Federal Frank-Walter Steinmeier.

Speidel, com a ads-tec Energy, está por trás do desenvolvimento de sistemas de carregamento relâmpago que podem rejuvenescer veículos elétricos em poucos minutos. Tanneberger, por outro lado, liderou esforços para revigorar e reidratar turfeiras, essenciais para a mitigação da mudança climática, já que capturam e armazenam dióxido de carbono da atmosfera.

O Prêmio Ambiental Alemão é entregue anualmente pela DBU para reconhecer contribuições notáveis para a conservação do meio ambiente.

