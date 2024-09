- Dois indivíduos sofrem ferimentos num acidente de carro após uma perseguição com a polícia.

No fim de semana, uma perseguição a alta velocidade ocorreu após um policial avistar um carro com placas suspeitas de serem falsas. O jovem motorista de 22 anos, nervoso, decidiu abandonar o local em vez de parar como ordenado. Perdeu o controle do veículo, acabou saindo da estrada e batendo na parede frontal de uma loja local.

Ao chegar, as autoridades encontraram o motorista, gravemente ferido, preso dentro do veículo. Os corajosos bombeiros conseguiram tirá-lo habilmente dos destroços. O passageiro de 24 anos, felizmente, só sofreu ferimentos leves.

De acordo com as descobertas iniciais, as placas eram indeed falsas, o automóvel não estava registrado e o motorista não tinha carteira de motorista válida. O homem agora está sendo investigado por perigo de trânsito, direção sem carteira e falsificação. O proprietário do veículo também enfrentará consequências. Exame adicional por especialistas fornecerá mais informações sobre a sequência exata de eventos que levou ao acidente. Testemunhas estão sendo procuradas pela polícia.

