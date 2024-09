- Dois indivíduos sofrem ferimentos graves num acidente envolvendo um autocarro e um veículo.

Em uma colisão envolvendo um veículo e um minivan na área bávara de Kitzingen, cinco indivíduos sofreram ferimentos. O motorista do carro teve ferimentos graves e foi transferido de helicóptero para um hospital, de acordo com um representante da polícia. O motorista do minivan sofreu ferimentos graves e também foi transportado de helicóptero para um hospital. Dentro do ônibus, havia três outros passageiros que sofreram ferimentos leves. As investigações preliminares da polícia sugerem que o acidente ocorreu durante uma manobra de mudança de faixa na Bundesstraße 2260 perto de Volkach. Informações adicionais não estavam imediatamente disponíveis.

A polícia chegou ao local do acidente na Bundesstraße 2260 perto de Volkach, investigando a colisão envolvendo um veículo e um minivan. Os oficiais estão atualmente trabalhando para coletar mais detalhes sobre a manobra de mudança de faixa que pode ter causado o incidente.

