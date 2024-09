- Dois indivíduos sofrem ferimentos graves em uma colisão de motocicleta e carro.

Uma motorista e um motociclista sofreram um acidente grave em Hillesheim, Vulkaneifel. A mulher idosa, de 77 anos, tentava fazer uma curva à esquerda na estrada com seu veículo em uma manhã de segunda-feira. Nesse momento, o motociclista de 47 anos apareceu e os dois veículos colidiram, de acordo com os relatórios policiais. O motociclista foi primeiro arremessado contra o para-brisa do veículo e depois caiu na estrada. A causa do acidente não foi imediatamente aparente. Ambos foram levados a hospitais.

