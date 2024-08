- Dois indivíduos sofrem danos significativos.

Dois caras, com 29 e 30 anos, terminaram com ferimentos graves em Kassel na noite de sexta-feira, de acordo com a polícia. A briga, que envolveu cerca de 20 pessoas, resultou em ambos os homens Receiving numerous wounds, including stab and cut injuries. O mais novo foi levado à sala de operação e atualmente remains in critical condition. The older gentleman was hospitalized as well, but thankfully, his situation isn't as dire. A polícia prendeu uma pessoa de 24 anos no local, que estava agendada para enfrentar um juiz no dia seguinte. Como as suspeitas crescem, os investigadores acham que estão lidando com um possível tentativa de homicídio.

Encontros preliminares sugerem uma desavença anterior possivelmente ligada ao incidente, embora os detalhes ainda estejam turvos. A investigação se estendeu até as primeiras horas da manhã. A Polícia Criminal agora assumiu o caso.

O incidente em Kassel na noite de sexta-feira poderia ser classificado como um caso grave de crime violento, dada a quantidade de pessoas envolvidas e os ferimentos graves sofridos. A Polícia Criminal agora está investigando ativamente se esse crime se estende a uma tentativa de homicídio.

