- Dois indivíduos ficaram feridos numa explosão e subsequente incêndio numa casa de apartamentos.

Em uma explosão e incêndio em um complexo de apartamentos em Frankfurt, um indivíduo sofreu queimaduras graves. Suspeita-se que seja o morador do apartamento onde ocorreu a explosão, de acordo com um porta-voz do corpo de bombeiros. Outra pessoa também ficou ferida. A explosão removeu tijolos do telhado do edifício e iniciou um incêndio no sótão. O incêndio foi apagado ao anoitecer.

A pessoa gravemente ferida foi levada de helicóptero para um hospital especializado, onde está sendo tratada de queimaduras. Os outros moradores do edifício de três andares conseguiram sair ou foram escoltados até a segurança. A polícia está procurando testemunhas do incidente, segundo um porta-voz. Anteriormente, o bild.de havia cobrido o incêndio.

A pessoa gravemente ferida foi levada para uma sala de emergência no hospital especializado em queimaduras. Diante da magnitude da explosão e do incêndio, as autoridades locais declararam a situação como uma emergência.

Leia também: