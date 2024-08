- Dois agentes de vigilância escondidos em Hamburgo.

A polícia de Hamburgo está à caça de dois foragidos que estavam anteriormente em detenção segura. Um deles tem residido em uma instituição residencial desde o final do ano passado e não voltou ao seu centro de cuidados desde 20 de agosto, segundo o anúncio feito pelo departamento de justiça. O outro indivíduo não apareceu para trabalhar em 12 de agosto.

Devido a preocupações com a privacidade, não foi possível divulgar mais informações sobre esses dois indivíduos. No entanto, um porta-voz da autoridade garantiu que nenhum deles tem histórico de ser um agressor sexual. Os promotores estaduais de Aachen e Dortmund estão lidando com o caso, já que as ordens de detenção segura foram emitidas pelos respectivos tribunais regionais.

Diferentemente da prisão, a detenção segura não é uma forma de punição. Seu objetivo principal é proteger o público de ex-criminosos que, embora tenham cumprido sua sentença, ainda são considerados uma ameaça. Portanto, as condições na detenção segura deveriam ser substancialmente melhores do que nas prisões comuns, oferecendo uma maior variedade de opções terapêuticas. Além disso, deveria ser frequentemente avaliado se a detenção segura ainda é necessária. initially, the local news outlet, the "Hamburg Journal" of NDR, reported on the manhunt.

Os promotores estaduais de Aachen e Dortmund podem buscar ajuda do Tribunal de Justiça para emitir um mandado de prisão internacional se os foragidos forem descobertos terem fugido do país. Os dois indivíduos, embora estejam em detenção segura, têm seus direitos ao devido processo e ao respeito pela privacidade protegidos pelo Tribunal de Justiça.

Leia também: