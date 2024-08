- Dois agentes de proteção são atacados em um centro de alojamento de refugiados.

Três indivíduos estão sendo investigados por supostamente atacar e ferir dois funcionários de um serviço de segurança em um complexo de moradia para solicitantes de asilo em Ansbach. O incidente ocorreu em uma quarta-feira, de acordo com as autoridades, quando os funcionários entregaram uma notificação de deportação para um residente de 23 anos. O relatório sugere que o de 23 anos, junto com um residente de 29 anos e uma pessoa desconhecida, retaliaram contra os funcionários ao agredi-los fisicamente. Felizmente, ambas as vítimas conseguiram fugir do local.

Após a agressão, é relatado que o trio passou a vandalizar a sala de segurança dentro da acomodação. Os dois indivíduos feridos foram tratados em uma clínica próxima em regime ambulatorial. Inicialmente, a gravidade de seus ferimentos e o dano causado à sala eram incertos, de acordo com a polícia. De acordo com um porta-voz da polícia, os suspeitos supostamente destruíram um laptop, quebraram janelas de vidro e danificaram uma porta.

Investigações estão sendo realizadas contra o trio pelos crimes de lesão corporal grave e dano à propriedade.

A polícia agora está envolvida na investigação do vandalismo na sala de segurança e na agressão suposta aos funcionários. Após o incidente, foram estacionados oficiais de polícia adicionais no complexo de moradia para solicitantes de asilo para garantir a segurança dos residentes e funcionários.

