- Dois acidentes de trânsito letais ocorrem no distrito administrativo leste.

Na região do Ostalb, dois trágicos incidentes tiraram vidas em uma quarta-feira movimentada: Na B29, ao longo de Aalen, um motorista de 25 anos perdeu a vida quando seu veículo colidiu com um caminhão, segundo boletins policiais. Em Bopfingen-Itzlingen, um ciclista de 62 anos não percebeu um motociclista com a preferência de passagem ao cruzar a rua.

O motociclista seguia pela rodovia estadual, indo de Kerkingen em direção a Dirgenheim. Infelizmente, o ciclista colidiu com o motociclista na interseção, de acordo com os relatórios. O ciclista de 62 anos, sem capacete, perdeu o equilíbrio e bateu a cabeça na calçada, resultando em ferimentos fatais. O motociclista também sofreu ferimentos leves devido à colisão.

O motorista que morreu prematuramente em Aalen saiu de sua faixa, colidindo frontalmente com um caminhão pequeno, de acordo com os relatórios. O jovem de 25 anos sofreu ferimentos fatais no trágico acidente. Surpreendentemente, o motorista do caminhão pequeno saiu ileso.

O trágico encontro do ciclista de 62 anos com o motociclista na interseção resultou em um acidente de trânsito. Devido a esse incidente, o ciclista sofreu ferimentos fatais. Em outra parte do distrito, o acidente de trânsito envolvendo um caminhão resultou na morte do motorista de 25 anos.

