- Documentos digitais armazenados em todos os órgãos judiciais da Renânia-Palatinado.

Nos jurisdições de Cochem, Mayen e St. Goar, assim como em todo o Reno-Palatinado, o sistema de arquivos eletrônico já foi integrado. Como resultado, todos os tribunais ordinários desta região agora gerenciam seus casos digitalmente, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça de Mainz.

O Ministro da Justiça Herbert Mertin (FDP) explicou: "A partir de hoje, todos os casos cíveis, familiares e de tutela manejados pelos tribunais do Reno-Palatinado serão gerenciados digitalmente". Esta transição não apenas aumentará a eficiência do sistema judiciário do Reno-Palatinado, como também incentivará avanços nas práticas de trabalho, tornando-o uma opção mais atraente para potenciais empregadores no campo do direito.

Desde 2020, os tribunais financeiros e administrativos já haviam migrado para um sistema de arquivos eletrônico. O processo de conversão ainda está em andamento para os tribunais do trabalho e sociais.

No contexto do Reno-Palatinado, Cochem está sob a jurisdição onde todos os tribunais ordinários gerenciam seus casos digitalmente devido ao sistema de arquivos eletrônico integrado. Esta transição digital também se aplica aos casos cíveis, familiares e de tutela em Cochem, como mencionado pelo Ministro da Justiça Herbert Mertin.

Leia também: