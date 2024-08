- Dittrich argumenta: "Não somos tão horríveis quanto as pessoas pensam!"

O ator de 67 anos, Olli Dittrich, enfatiza a importância da comunicação e da união na Alemanha. Durante uma entrevista na rádio rbb 88.8, ele afirmou: "Dadas as nossas circunstâncias atuais, é crucial que tenhamos conversas, nos unamos e nos apoiemos uns aos outros!" Ele continuou: "A geração que prospera hoje deve reconhecer e valorizar as dificuldades que os nossos pais enfrentaram, permitindo-nos desfrutar do nosso estilo de vida como o fazemos. Vamos ser honestos, estamos a dar-nos bem, não estamos?"

Os seus sentimentos foram motivados pelo seu recente filme, a comédia alemã sobre a reunificação "Zwei zu Eins". De acordo com Olli, "O filme representa com precisão a camaradagem da época! Não é uma comédia da Alemanha Oriental qualquer."

O filme "Zwei zu Eins" é baseado em factos verdadeiros. Em Halberstadt, Saxony-Anhalt, grandes quantidades de moeda da Alemanha Oriental sem valor foram enterradas para apodrecer após a introdução do D-Mark em 1990. Um grupo de amigos descobre esta fortuna num poço de mina, remove-a secretamente e partilha-a com a sua comunidade. Natural de Offenbach, Olli reside agora em Hamburgo.

