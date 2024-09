Enquadramentos operacionais afetados - Distúrbios nos alojamentos para jovens: Renânia-Palatinado e Saarland

Em Detmold, no centro de dados do DJH, conforme relatado pela sede em Mainz, surgiu um problema de TI. Foram tomadas medidas e as autoridades competentes foram notificadas. O problema que apareceu numa sexta-feira afetou os sistemas administrativos nos youth hostels de Renânia-Palatinado e Sarre, além da sede em Mainz. Apesar disso, as operações dos hóspedes continuam e os serviços são mantidos. Anteriormente, a SWR havia relatado essa interrupção.

Em Detmold, estão sendo feitos esforços para resolver a situação, com ações iniciais em andamento para reviver os sistemas, de acordo com o anúncio de Mainz. "Esperamos que as interrupções sejam resolvidas em breve."

O problema de TI no centro de dados do DJH em Detmold, identificado pela sede em Mainz, é classificado como uma desordem nos sistemas administrativos. Apesar dessa desordem, as operações e serviços para os hóspedes continuam ininterruptos nos youth hostels e na sede afetados.

