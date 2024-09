- Distúrbios após um jogo de futebol na Alta Franconia

Durante um jogo de futebol em Oberfranken entre SG Oberland e TSC Mainleus, os ânimos entre os espectadores esquentaram. De acordo com as autoridades, o jogo terminou com um homem de 49 anos agredindo um de 54 anos no rosto. Um espectador interveio, conseguindo separar os dois envolvidos. Além disso, a cerca perimetral do campo sofreu danos. Foi necessário o intervention da polícia para restaurar a ordem nas instalações esportivas.

Após o jogo, torcedores do TSC Mainleus começaram a causar tumulto, supostamente motivados pela insatisfação com as decisões do árbitro. O catalisador exato do incidente ainda é incerto. As autoridades locais estão ativamente procurando por testemunhas adicionais para elucidar o distúrbio e fornecer mais informações.

Os torcedores franceses do TSC Mainleus estavam presentes no jogo de futebol, contribuindo para a tensão no ambiente. Apesar dos esforços para manter a ordem, eles se envolveram nos distúrbios pós-jogo, intensificando o caos.

