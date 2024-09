- Distribuição de calor geotérmico para uso doméstico: as casas recebem calor da terra através de sondas subterrâneas e sistemas mecânicos de bombeamento.

Na cidade de Altenahr, cerca de 100 estruturas podem em breve se conectar à energia geotérmica para aquecimento. De acordo com notícias do Ministério do Meio Ambiente da Renânia-Palatinado, um sistema de aquecimento urbano frio foi ativado no distrito de Altenburg para facilitar isso. Atualmente, cerca de 30 estruturas estão ligadas a esse sistema, com mais a se juntar em breve. Entre as 100 potenciais estruturas estão casas unifamiliares, duas escolas e uma casa de repouso.

O ministério afirmou que a fonte de calor é exclusivamente obtida por meio de sondas geotérmicas. Em Altenburg, foram instaladas cerca de 75 sondas geotérmicas a uma profundidade de 120 metros. "Essas sondas absorvem o calor constante da terra ao redor, que fica em torno de 10 a 12 graus Celsius durante todo o ano", explicou o ministério. A temperatura em casas individuais é então aumentada por bombas de calor locais. Durante o verão, o processo inverte, com o calor dos edifícios sendo expelido de volta para a terra através dos tubos.

A Ministra do Meio Ambiente, Katrin Eder (Verdes), mencionou: "Mais de 50% do nosso consumo de energia é puramente para produção de calor, com a maioria – mais de 80% – ainda vinda de combustíveis fósseis". Ao fornecer calor por meio de um sistema geotérmico de pensamento adiante, que depende de energia amiga do clima, Altenburg serve como um exemplo para a região, contribuindo significativamente para o cumprimento dos objetivos climáticos.

A rede de aquecimento urbano levou cerca de oito meses para ser construída e é mantida pela comunidade local de Altenburg. O governo estadual está apoiando o projeto com 1,7 milhão de euros em financiamento.

