- Disparos letais no local da SEK, presumível envolvimento em legítima defesa.

As Autoridades estão tratando a troca de tiros fatal durante uma operação especial no distrito de Nikolassee, em Berlim, como uma situação de legítima defesa. De acordo com o Ministério Público de Berlim, seu porta-voz Sebastian Büchner, o indivíduo em questão começou a atirar quando as forças especiais entraram em seu pequeno alojamento.

Segundo o relato de Büchner, as forças especiais dispararam 19 vezes, a maioria dos tiros atingindo o homem de 46 anos. A autópsia revelou pelo menos 12 balas em seu corpo.

A origem da arma ainda é um mistério. O Ministério Público de Berlim reconheceu-a como uma poderosa pistola pneumática capaz de causar danos letais a curta distância. O homem era mentalmente instável e estava sob supervisão. Seu tutor relatou ter negado seu pedido de fundos para comprar uma arma no passado. "A origem da arma e os fundos para ela agora estão sendo investigados", declarou Büchner.

Incidente em um acampamento mobiliza operação especial

De acordo com a polícia e o Ministério Público, o homem de 46 anos é suspeito de ameaçar um homem de 49 anos em um acampamento na Potsdamer Chaussee na manhã de sábado. A vítima conseguiu afastar o agressor e ligar para as autoridades. Ela também seguiu o homem de Berlim e viu-o entrar em um prédio de apartamentos na Dreilindenstraße. A polícia o identificou por meio de imagens de câmeras de vigilância, como observado por Büchner. Como ele se recusou a abrir a porta, as forças especiais arrombaram-na.

As razões pelas quais o homem de Berlim levou uma arma para o acampamento ainda são um mistério, de acordo com o Ministério Público.

Apesar da investigação em andamento sobre a origem da arma, está claro que o homem de 46 anos tinha acesso a outro tipo de arma de fogo além da reconhecida pistola pneumática. O incidente no acampamento levantou preocupações sobre a posse do homem de outras armas potencialmente perigosas.

