estabelecimento de autoridade administrativa - Discussões entre a Esquerda e o Partido Socialista na Turíngia

Figuras de destaque da Esquerda e do Partido Wagenknecht se reúnem em Erfurt após as eleições, discutindo a política estadual. "A Turíngia precisa de estabilidade política", declarou Christian Schaft e Ulrike Grosse-Röthig, os dois presidentes da seção estadual da Esquerda, em resposta a uma pergunta da agência de notícias alemã.

Os detalhes da conversa permanecerão em sigilo. Como afirmaram os dois líderes estaduais do partido, "Mantener a confiança mútua é crucial para nós na Esquerda, à medida que avançamos nas próximas semanas."

Formações de coalizão desafiadoras

Após as eleições, onde o AfD emergiu como o partido líder, vários partidos têm discutido os próximos passos. Estabelecer um governo tornou-se uma tarefa árdua. A coalizão mais favorita no momento é a do CDU, Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) e SPD. Com 44 assentos no parlamento entre eles, eles ficam um assento abaixo da maioria. Se eles formassem uma coalizão assim, dependeriam do apoio da Esquerda para atingir maiorias sem a participação do AfD.

O BSW foi criado como uma associação estadual na Turíngia tão recentemente quanto março. Sua nova lista de partidos inclui políticos da Esquerda, além de desertores de outros partidos.

