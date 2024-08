- Discusso: Administração dos EUA compromete-se com o Qatar sobre subsidiárias da Rosneft e empresas PCK

Recentemente, pouco antes da conclusão prevista da supervisão alemã sobre duas filiais alemãs da corporação russa Rosneft, o governo alemão estaria engajado em diálogos com o país rico em petróleo do Catar. De acordo com o "Business Insider", o Secretário de Estado na chancelaria, Joerg Kukies, teria se comunicado com o chefe do fundo soberano do Catar, Mansur al-Mahmud, em quatro ocasiões diferentes.

Fontes oficiais confirmaram os contatos à dpa, mas não divulgaram o conteúdo das discussões. Segundo fontes do "Business Insider", foram iniciadas discussões sobre a aquisição de ações da Rosneft pelo Catar. Essa informação também foi confirmada por fontes da dpa.

Essas negociações giram em torno da refinaria alemã de grande importância PCK em Schwedt, Brandenburg, que é predominantemente possuída pelas subsidiárias alemãs da Rosneft. Essas entidades estão sob administração fiduciária do governo federal desde setembro de 2022. Essa decisão foi tomada após a resolução do governo federal de cessar as importações de petróleo russo devido ao conflito na Ucrânia. No início de 2023, a PCK passou a ter fontes de suprimento alternativas.

Atualmente, a incerteza paira sobre o destino das ações russas. A Rosneft declarou sua intenção de vendê-las na primavera. Dado que o acordo de administração fiduciária, que é prorrogado em intervalos de seis meses, foi prorrogado novamente, atualmente se estende até 10 de setembro e pode ser prorrogado novamente.

O parlamentar da Esquerda, Christian Goerke, descreveu como "desagradável" a possível venda ao Catar pelo governo federal. O Catar já possui 20% do conglomerado da Rosneft. Se as subsidiárias alemãs forem vendidas, "a Rússia ainda teria uma influência indireta", disse Goerke. Em vez disso, o governo federal deveria adquirir as ações, argumentou Goerke: "É inaceitável que uma componente estrutural tão crucial seja vendida como uma mercadoria".

As subsidiárias alemãs da Rosneft, atualmente sob administração fiduciária, são predominantemente responsáveis pela operação da refinaria sueca PCK em Schwedt. Apesar da intenção da Rosneft de vender suas ações, a incerteza sobre seu destino continua, já que o acordo de administração fiduciária pode ser prorrogado novamente.

Leia também: