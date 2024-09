- Dirigam-se às urnas e evitem opiniões extremistas.

No domingo, ocorrerá a eleição para o novo parlamento estadual da Turíngia. De acordo com pesquisas, o grupo de extrema direita AfD, considerado uma "ameaça segura" pela agência local de inteligência interna, pode se tornar a força mais influente no parlamento.

A eleição de domingo pode ter um impacto significativo no cenário político da Turíngia, já que as pesquisas sugerem que o partido radical AfD pode se tornar a força mais influente no novo parlamento estadual. Nesse contexto, o apelo de Clueso para votar e proteger a democracia durante a eleição na Turíngia ganha ainda mais força.

Antes da eleição estadual da Turíngia, o cantor Clueso (conhecido por hits como "Vencedor" e "Modo Avião") incentiva o voto e se posiciona contra elementos radicais. Ele escreveu no Instagram: "Unamos-nos novamente, evitemos nos dividir em extremos. Não desejo viver em um país governado por radicais". Ele acredita que o estado democrático é algo valioso a ser protegido, servindo como base para uma sociedade vasta. "Saia e vote, faça sua voz ser ouvida". Recentemente, o artista local de Erfurt chamou a atenção como vocalista do hino da equipe olímpica da Alemanha.

