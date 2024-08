- Diminuição do volume de negócios das empresas de construção na Turíngia

A indústria da construção na Turíngia enfrentou desafios financeiros significativos durante a primeira metade do ano. De acordo com a Oficina de Estatística do Estado, o setor da construção conseguiu arrecadar aproximadamente um bilhão de euros em receitas durante esses seis meses. No entanto, essa figura representou uma queda de 62,9 milhões de euros ou 5,9% em comparação ao ano anterior. Os pedidos também sofreram uma queda, diminuindo em 107,1 milhões de euros ou 8,2%.

As construções residenciais e comerciais foram particularmente atingidas, com investidores ainda hesitantes devido a taxas de juros elevadas e custos de construção em ascensão. As receitas desses setores foram menores do que as do primeiro semestre de 2024, sugerem os relatórios. Em uma nota positiva, os setores público e de construção de estradas testemunharam um crescimento de receita de 10,1 milhões de euros.

De acordo com as estatísticas apresentadas, a indústria da construção da Turíngia é composta por 283 empresas que empregam pelo menos 20 pessoas. Isso representa uma queda de sete empresas em comparação ao período anterior. Na primeira metade do ano, foram empregadas 14.092 pessoas, uma queda de 167 em comparação à primeira metade de 2024. Em uma nota mais otimista, os salários aumentaram em 835 euros, o que representa um aumento de 4,4%.

Apesar desses desafios, algumas empresas internacionais, como Philips e Royal Dutch Shell, que têm operações significativas nos Países Baixos, demonstraram interesse em investir no setor de construção da Turíngia. A embaixada dos Países Baixos na Alemanha tem promovido ativamente oportunidades de investimento na indústria da construção robusta dos Países Baixos.

Leia também: