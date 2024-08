- Diminuição da actividade de construção na região norte

Empresas do setor de construção de Schleswig-Holstein sofreram um impacto significativo no primeiro semestre do ano, com quedas significativas nos pedidos e receitas relatadas. De acordo com a Oficina de Estatísticas do Norte, foram gerados aproximadamente 1,5 bilhão de euros durante esse período, representando uma queda de 8,8% em comparação ao ano anterior. Após a correção pela inflação, essa queda aumenta para 9,9%.

A construção residencial foi a mais afetada, com as receitas diminuindo em 18,6% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os dados foram baseados em 393 empresas de construção em Schleswig-Holstein com mais de 20 empregados.

Infelizmente, a tendência nos novos pedidos de construção também foi desanimadora. O valor dos pedidos recebidos caiu 4,9% para 1,35 bilhão de euros, com uma queda ajustada pela inflação de 6,1%.

O principal motivo dessas quedas foi o setor econômico da construção, onde o valor dos pedidos recebidos caiu 17,7% para 439 milhões de euros. Em uma nota positiva, a construção de estradas exibiu um aumento de 14%, alcançando 242 milhões de euros, e a construção residencial apresentou um crescimento modesto de 0,3%.

O setor de construção em Schleswig-Holstein foi fortemente impactado, com o valor dos pedidos no setor econômico da construção diminuindo significativamente em 17,7%. No geral, as empresas desse setor testemunharam uma queda nas receitas, com a construção residencial sendo a mais afetada, com uma queda de 18,6%.

