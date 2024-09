- Diariamente ocorrem 11 casos de violência nos sistemas de metrô, ônibus e estações de trem.

Mais de dez episódios de violência são registrados diariamente nos U-Bahns, ônibus e estações de trem administrados pela Autoridade de Transporte de Berlim (BVG). De acordo com o relatório de segurança da BVG e estatísticas policiais, um total de 4.181 episódios de agressão física, intimidação, roubos e conduta sexual inapropriada (aproximadamente 11,5 incidentes por dia) ocorreu no ano passado. O aumento no número de passageiros, como relatado pela BVG, foi notado. A "B.Z." trouxe essa informação.

Um número considerável de furtos e danos à propriedade

Aproximadamente 4.000 casos de furtos, cerca de 2.500 episódios de outros furtos, mais de 2.000 incidentes de danos à propriedade, mais de 1.000 ofensas relacionadas a drogas e quase 700 episódios de abuso verbal foram documentados. O total de crimes registrados na jurisdição da BVG foi de 14.825 - o segundo menor número nos últimos dez anos. É digno de nota que houve menos casos de furtos e danos à propriedade em comparação com anos anteriores.

A polícia solicitou gravações de câmeras de trens, ônibus ou estações em 9.252 casos devido a crimes relatados, o que representa um aumento significativo em relação aos anos anteriores. "6.672 câmeras ajudam a prevenir crimes e a resolvê-los."

Despesas significativas devido a vandalismo e pichação

O vandalismo e a pichação custam à autoridade de transporte 4,9 milhões de euros por ano. A BVG destacou que os passageiros também sofrem, já que veículos de serviço necessários para a limpeza estão ausentes, o que resulta em serviços diários reduzidos. Como resultado, uma força-tarefa especializada (Team Soko Graffiti) foi estabelecida para prevenir pichação, operando sob disfarce. Sensores especiais e câmeras de vídeo são implantados em áreas vulneráveis para identificar vandalismo precocemente.

No total, 250 funcionários de segurança são designados para a BVG, com uma média de 1.789 horas de déployment por dia.

