- Dia triunfal do Undav: estreia do Tor e ressurreição do "Design Histórico"

A camisa número 13, antes usada por Thomas Müller em sua primeira partida pela Alemanha, agora era orgulhosamente exibida por Deniz Undav como uma lembrança do Amsterdam Arena. "Vou dar isso para minha esposa e filha como uma recordação do meu primeiro gol internacional", disse o atacante de 28 anos do VfB Stuttgart após o empate de 2 a 2 da seleção alemã de futebol contra a Holanda no jogo da Liga das Nações.

Marcar um gol e dar uma assistência em sua primeira partida como titular - esse foi um feito que Undav, que havia entrado como reserva em três oportunidades anteriores, comemorou muito. "Estou muito feliz. Eu realmente queria marcar, e marquei", disse ele, sorrindo.

"Eu estava mirando no gol"

No 38º minuto, ele marcou o gol de empate de dez metros com um chute direto e difícil. O gol seguinte foi uma sorte, como Undav admitiu, dando ao VfB Stuttgart uma vantagem de 2 a 1 no intervalo. "Eu estava mirando no gol", admitiu ele. Infelizmente, a bola escorregou, mas acabou indo para o caminho do capitão Joshua Kimmich, que chutou para o gol.

"Que dia incrível foi para mim", declarou Undav após seus 64 minutos em campo. Ele havia entrado no time como a única nova adição, já que Niclas Füllkrug não pôde jogar devido a inflamação no tendão de Aquiles.

Undav havia esperado ansiosamente por sua chance, impressionando nos treinos. O capitão Kimmich elogiou-o por aproveitar ao máximo a oportunidade, apesar de inicialmente ter encontrado dificuldades para entrar no ritmo do jogo. "Gosto de jogadores que lutam por mais e seguem com suas ações. Isso é exactly o que Deniz fez."

