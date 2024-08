- Dez para-atletas representando Renânia-Palatinado participam dos Jogos Paralímpicos de Paris

Dez atletas notáveis do Reno-Palatinado estão prestes a desafiar seus oponentes nos Paralímpicos, que começam nesta quarta-feira em Paris. Isso foi anunciado pela Associação Esportiva do Estado de Reno-Palatinado, com sede em Mainz. Em seu comunicado, eles mencionaram: "Entre os experientes competidores do Reno-Palatinado, ao lado da jogadora de basquete em cadeira de rodas Mareike Miller, destacam-se os três jogadores de vôlei em cadeira de rodas, liderados pelo koblenzer de 49 anos Heiko Wiesenthal, que participa de seu quarto Paralímpico", como informou o porta-voz da Associação Esportiva do Estado.

De acordo com um comunicado da Ajuda Esportiva do Reno-Palatinado, "dez atletas formidáveis do Reno-Palatinado enfrentarão os melhores do mundo aqui".

A equipe de basquete em cadeira de rodas inclui Mareike Miller, Svenja Erni, Nathalie Passiwan e Lisa Bergenthal (todas do Doneck Dolphins Trier). Heiko Wiesenthal e Torben Schiewe (TV Guls) e Francis Tonleu da BSG Emmelshausen compõem a equipe de vôlei em cadeira de rodas. No rugby em cadeira de rodas, os atletas do Reno-Palatinado Florian Bongard, Michael Volter e Maximilian Stolz (todos do RSG Koblenz) competirão em Paris. Além disso, dois treinadores do estado contribuem para o basquete e rugby em cadeira de rodas.

Os atletas receberão um bônus de participação de 5.000 euros da Ajuda Esportiva do Reno-Palatinado se atenderem aos requisitos de financiamento. Prêmios também são concedidos: 15.000 euros para o ouro, 10.000 para a prata e 5.000 para o bronze. Há também dinheiro adicional disponível até o oitavo lugar.

Os Paralímpicos terminarão em 8 de setembro. Em Paris, um total de 4.400 atletas de 182 nações competirão em 22 esportes por medalhas. A Alemanha é representada por 65 mulheres e 78 homens, além de cinco guias.

As competições para atletas com deficiência são semelhantes aos Jogos Olímpicos e ocorrem a cada quatro anos na mesma cidade-sede dos Jogos de Verão ou de Inverno. Desde 1960, atletas competem em esportes de verão por medalhas paralímpicas a cada quatro anos. O termo Paralímpicos é derivado das palavras inglesas paraplégico (paralisado em ambos os lados) e Olímpicos (Jogos Olímpicos).

Os atletas do Reno-Palatinado estão ansiosos para seus desafios em vários esportes nos próximos Paralímpicos. Além da jogadora de basquete em cadeira de rodas Mareike Miller, a equipe de vôlei em cadeira de rodas, liderada por Heiko Wiesenthal participando de seu quarto Paralímpico, também se prepara diligentemente para os jogos.

