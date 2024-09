- Devotos da Divindade espalhados pela Renânia do Norte-Vestfália

A mantis religiosa está se tornando mais comum na Renânia do Norte-Vestfália. Este inseto termofílico tem expandido sua distribuição das vales do Mosela e Reno para o norte devido às mudanças climáticas e está se movendo em direção à região do Emsland, de acordo com especialistas do Museu de História Natural LWL em Münster, que examinaram dados da plataforma de observação Observation.org. As pessoas podem relatar observações e descobertas de várias espécies animais nessa plataforma.

Apesar de sua habitat principal estar na região mediterrânea, a mantis religiosa tem migrado para o norte com o aumento das temperaturas médias, de acordo com naturalistas. "É evidente que esses insetos, que podem crescer até oito centímetros de comprimento, se estabeleceram em certas áreas aqui e têm se reproduzido por vários anos", explica o Dr. Jan Ole Kriegs, diretor do Museu de História Natural LWL em Münster.

Da região mediterrânea à região do Ruhr

Os relatórios de cidadãos sobre avistamentos na NRW têm aumentado. De acordo com o grupo de pesquisa, a maioria das mantis religiosas é relatada no sudoeste da região. Até agora, essa espécie tem habitado predominantemente a região do Baixo Reno e agora está se espalhando em direção à região do Ruhr e aos vales das Montanhas de Slate Renanas.

Avistar essa espécie fora de sua área de distribuição principal, como em Münster ou no condado de Bentheim, na Baixa Saxônia, provavelmente é devido a espécimes individuais terem sido transportados para lá: "Os insetos podem ser transportados pelo transporte de carga, como de trem, e estabelecer populações isoladas", explica Kriegs. Isso também é facilitado pela capacidade das fêmeas de colocar ovos não fertilizados, dos quais ainda podem nascer jovens - um processo conhecido como partenogênese.

Nomeada por suas antenas semelhantes a penas

A mantis religiosa pertence à ordem das mantídeos. Ela é nomeada por suas duas antenas semelhantes a penas, que são mantidas na frente do corpo em uma posição de descanso e lembram braços erguidos em oração. Essas antenas espinhosas servem como uma ferramenta de caça eficiente: ao fazer movimentos rápidos, elas podem capturar eficientemente insetos menores como grilos ou moscas. As mantis religiosas preferem habitats secos, quentes e gramados ou arbustos e requerem fontes de alimento adequadas.

