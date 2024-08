- Devido à sua ênfase na segurança, eles defendem a imigração regulamentada.

O plano de segurança proposto pelo governo federal em resposta ao incidente com faca em Solingen é elogiado pelo Presidente do Governo da Baixa Saxônia, Stephan Weil, como caminhando na direção correta. "Inicialmente, o plano parece positivo no geral", declarou o político do SPD. "No entanto, é prematuro para uma avaliação aprofundada; primeiro, precisamos mergulhar nos detalhes."

Weil aplaudiu a posição unida do SPD, Verdes e FDP sobre o assunto. "Isso é bastante notável", disse o líder do governo. Ele também apreciou a decisão do governo federal de envolver os estados no processo.

"Trata-se de muitos parafusos pequenos"

"Todos nós queremos que os cidadãos se sintam seguros em nosso país e que a migração seja gerenciável e regulamentada", disse Weil. "No entanto, ninguém deve dar a impressão de que há uma alavanca substancial para reduzir ainda mais a migração irregular. Trata-se de muitos parafusos pequenos, e é positivo que a coalizão do tráfego de luz tenha concordado com um curso de ação comum."

O Chanceler Federal Olaf Scholz (SPD) anunciou um grupo de trabalho sobre segurança e migração, composto por representantes dos três partidos da coalizão, bem como dos estados e da União, a maior força de oposição, a partir da próxima semana. A Baixa Saxônia atualmente compartilha a copresidência da Conferência dos Presidentes dos Governos.

O plano de segurança proposto inclui regras mais rigorosas para o porte de facas em público, requisitos aprimorados para permissões de armas e a retirada de alguns benefícios para solicitantes de asilo.

