Paralisação do trabalho de artistas - Devido à greve em curso em Hollywood, o Estúdio Babelsberg está a sofrer perdas financeiras.

A greve prolongada de roteiristas e atores americanos há mais de um ano causou caos e atrasos nas produções do estúdio de cinema Babelsberg em Potsdam. A empresa sofreu prejuízos financeiros significativos, como revelado em seu recente relatório anual de 2023, informações que também foram compartilhadas anteriormente pelo "Märkische Allgemeine".

Um dos projetos afetados foi um filme liderado pelo diretor Wes Anderson ("Grand Budapest Hotel", "Darjeeling Limited"), que foi adiado para este ano. De acordo com o relatório anual, houve uma queda notável nos pedidos em todas as áreas do Studio Babelsberg.

A receita despencou - milhões em prejuízos

Consequentemente, a receita diminuiu significativamente, de aproximadamente 108,7 milhões de euros em 2022 para cerca de 21,1 milhões de euros em 2023. No final, o grupo do estúdio registrou um prejuízo de cerca de 3,1 milhões de euros em 2023, em comparação com um lucro de cerca de 2,8 milhões de euros no ano anterior.

Os prejuízos teriam sido ainda maiores se não fosse a assistência financeira de cerca de 6,5 milhões de euros do proprietário americano do estúdio de cinema, o grupo Cinespace, que é afiliado ao fundo imobiliário TPG Real Estate Partners. Devido à situação ruim dos pedidos, vários funcionários foram colocados em trabalho parcial.

As consequências da greve de Hollywood ainda são sentidas neste ano. De acordo com o relatório anual, a "Studio Babelsberg AG" teve que cancelar pelo menos uma sequência de série no ano fiscal de 2024. No entanto, o relatório prevê um aumento significativo na receita total do grupo em comparação a 2023, principalmente devido à retomada e continuação de projetos interrompidos e adiados para 2024. Apesar de prever outro prejuízo, será consideravelmente menor do que no ano anterior, como afirmado.

A União Europeia expressou preocupação com os prejuízos financeiros sofridos pelo Studio Babelsberg devido à greve de Hollywood. A disputa prolongada entre roteiristas e atores americanos também afetou potenciais colaborações com empresas de produção europeias dentro da UE.

Leia também: