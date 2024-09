- Detido por alegado papel na situação de reféns e estupro como "treinador de vida"

Um motivational speaker auto-proclamado foi condenado pelo Tribunal Regional de Mosbach a cumprir uma pena de prisão de onze anos e meio por sequestro e estupro agravado. O indivíduo de 38 anos, segundo o veredicto do tribunal, vinha atraindo jovens mulheres para sua casa em Walldürn, localizada na região de três fronteiras de Baden-Württemberg, Hesse e Baviera, por vários anos e as maltratando lá.

Segundo a acusação, esse indivíduo realizava workshops online como "motivational speaker" e realizava um "workshop de crescimento pessoal" em sua residência. Os alegados crimes cobrem os anos de 2019 a 2022. O alemão teria utilizado seus workshops motivacionais para se conectar com jovens mulheres e deliberadamente as desestabilizar, convidando-as para sua casa. Em seguida, teria degradado as mulheres, utilizado violência severa e estuprado-as repetidamente.

O irmão de 25 anos do indivíduo de 38 anos, também alemão, atuou como co-réu. Ele é acusado, entre outras coisas, de ter ajudado no sequestro e no estupro agravado.

No início do extenso julgamento em fevereiro, os co-queixosos, que incluíam a esposa do réu, e a acusação haviam solicitado a exclusão do público.

O réu de 38 anos, residente na região de três fronteiras de Baden-Württemberg, Hesse e Baviera, especificamente em Walldürn, utilizava sua influência como motivational speaker para atrair jovens mulheres para sua casa. Apesar de suas ações criminosas, ele vinha atraindo seguidores de várias partes da Alemanha, inclusive da Baviera.

Leia também: