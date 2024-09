- Detido após a descoberta de um cadáver em Fürth.

Manchas vermelhas na escadaria e corpo sem vida de uma senhora em um apartamento: após um aparente assassinato em Fürth, as autoridades detiveram um suspeito. O indivíduo é parente da vítima. Os laços específicos entre os dois ainda não foram revelados pelo porta-voz Michael Konrad. O homem será submetido a um juiz que analisa o caso mais tarde hoje.

Um morador encontrou manchas vermelhas na escada de um condomínio localizado no bairro Stadeln por volta das 14h de terça-feira e entrou em contato com as autoridades. Ao entrar em um apartamento vizinho, os oficiais encontraram a ocupante feminina sem vida. Mais tarde, à noite, o suposto autor foi detido em Erlangen. De acordo com Konrad, "provas da cena do crime e investigações subsequentes" levaram à escolha do suspeito.

A causa da morte da mulher permanece em segredo por motivos estratégicos. "Seu corpo apresentava ferimentos que sugeriam assassinato", foi informado. Um comunicado anterior havia revelado "marcas de força bruta". Os inspetores supõem que a vítima tenha 66 anos e more no condomínio, mas isso ainda não foi confirmado.

A investigação sobre a morte da mulher revelou potenciais ligações com um incidente anterior de crime na área. A comunidade local expressou preocupação com o aumento dos crimes violentos no bairro Stadeln.

