- Detecção inicial do vírus do Nilo Ocidental em indivíduos humanos na Baixa Saxónia

Pela primeira vez em Baixa Saxônia, um caso de vírus do Nilo Ocidental foi detectado em uma pessoa. A Autoridade Estadual de Saúde (AES) fez esse anúncio. A infecção foi detectada incidentalmente durante uma triagem de doação de sangue na região de Diepholz. A AES não revelou o gênero do indivíduo.

A região de Diepholz, junto com a AES, está investigando as possíveis fontes da infecção. O vírus é Typically espalhado por mosquitos locais, sem transmissão conhecida de pessoa para pessoa, como mencionado pelo presidente da AES, Fabian Feil: "Essa é a aspecto positivo". O vírus já foi relatado em vários estados federais do país.

Infeções humanas são frequentemente assintomáticas. No entanto, sintomas semelhantes à gripe podem ocorrer ocasionalmente. Em casos extremamente raros, o vírus pode levar a infecções cutâneas, encefalite ou até mesmo morte.

Evitar picadas de mosquito

Embora o risco não possa ser completamente eliminado, pode ser reduzido, de acordo com Feil. Usar roupas leves e usar repelentes de insetos pode ajudar a prevenir picadas de mosquito. Além disso, reduzir fontes de água, como em seu jardim, também pode ser benéfico. Infelizmente, ainda não há vacina humana disponível.

A AES também esclareceu que a disseminação do vírus está ligada à mudança climática, já que se multiplica mais rapidamente em mosquitos com temperaturas mais altas. O ministro da Saúde Andreas Philippi previu que podemos ter que lidar com mais casos frequentes de transmissão do vírus do Nilo Ocidental (VNN) no futuro. "Em geral, e independentemente do VNN, é razoável esperar um aumento de doenças transmitidas por mosquitos devido à mudança climática", afirmou o político do SPD.

O vírus do Nilo Ocidental, conhecido como a fonte da infecção recente, é Typically espalhado por mosquitos locais. Apesar da detecção do vírus, não foi relatada transmissão de pessoa para pessoa, como mencionado pelo presidente da AES, Fabian Feil.

Leia também: