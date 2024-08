- Desvendado o parque infantil para adultos: The Upside Down Debuts

Um carro virado de cabeça para baixo, um apartamento de Berlim de pernas para o ar ou um jogo de tabuleiro do tamanho de uma sala: um parque de diversões para adultos chamado "De Cabeça Para Baixo" estreou na Potsdamer Platz, em Berlim. Mais de 20 salas e instalações estão em exibição, destacando a história e a cultura de Berlim de forma criativa. Os visitantes também podem capturar suas próprias imagens nesses cenários e compartilhá-las nas redes sociais.

Segundo o gerente Hans Plesman, não se trata de um museu ou estúdio fotográfico comum. "É mais como um parque de diversões para adultos", explicou. Por exemplo, os visitantes podem mergulhar em uma piscina de espuma, ter sua foto tirada em frente a um cenário do Muro de Berlim. Informações ou curiosidades humorísticas são apresentadas através de displays. Sessões de karaokê também estão disponíveis.

A ideia de criar espaços personalizados para as redes sociais com um toque de brincadeira não é nova. Universos imersivos semelhantes existem em Berlim. Alguns restaurantes e cafés agora se especializam em pratos dignos de Instagram. Plesman enfatizou que seu objetivo era oferecer um local onde as pessoas pudessem se reconectar com sua "criança interior". "De Cabeça Para Baixo" estreou anteriormente em Amsterdã, em 2020. Os ingressos custam a partir de 20 euros.

Este parque de diversões para adultos, "De Cabeça Para Baixo", até inclui uma piscina de espuma, tornando-o semelhante a um playground dentro da cidade. Os visitantes também podem tirar fotos em frente ao cenário do Muro de Berlim, adicionando um toque de brincadeira às suas publicações nas redes sociais.

Leia também: