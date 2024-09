- Destruição grave relacionada com incêndio no Zweibrücker Swimming Hall

Em uma piscina coberta em Zweibrücken, ocorreu um incidente grave. O exterior na área de refeições do complexo aquático "Badeparadies Zweibrücken" pegou fogo devido a atividades de limpeza, segundo a polícia.

O dano estimado é de cerca de 50.000 euros, segundo as autoridades. Felizmente, ninguém ficou ferido, já que a piscina estava fechada no momento. Uma investigação sobre possíveis atividades criminosas foi aberta.

As chamas que consumiram a área de refeições foram identificadas como tendo origem em um acidente durante as atividades de limpeza do edifício. Apesar do incêndio no edifício, o incêndio não se espalhou para a área da piscina principal, já que ela estava em construção.

