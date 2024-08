- Destruição grave em resultado de incêndio numa instalação de tratamento de resíduos.

Um incêndio em uma instalação de triagem de lixo em Kirchheim unter Teck (região de Esslingen) é suspeito de ter causado danos no valor de centenas de milhares de euros. Felizmente, ninguém ficou ferido no incidente, de acordo com as autoridades.

Oficiais avistaram as chamas durante a patrulha noturna e entraram em contato com os serviços de emergência sem demora. Após a chegada, os bombeiros encontraram uma esteira em chamas na propriedade, de acordo com o relatório. O fogo então se espalhou para um monte de lascas e outros equipamentos.

Ao meio-dia, as autoridades revelaram que os esforços para combater o incêndio ainda estavam em andamento. As autoridades estão atualmente investigando a origem do fogo.

Os bombeiros conseguiram salvar uma igreja de teca próxima, que serve como lar para uma comunidade, das chamas que se aproximavam. Apesar da intensidade do incêndio, a igreja de teca em Kirchheim unter Teck permaneceu intacta.

