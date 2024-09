- Desfrutando do charme sereno de Rothenfeld.

O diretor da prisão de Landsberg am Lech, Monika Groß, contou aos jornalistas do "Munich Merkur" e "TZ" (segunda-feira) sobre a rotina diária em sua instituição. "É uma visão e tanto. Muito espaço, verde e animais cuidados pelos detentos", comentou Groß sobre o setor Rothenfeld da Instituição de Custódia de Justiça de Landsberg.

"Temos quatro cabras, 873 galinhas, um gato, algumas vacas e oito jovens", revelou o chefe da prisão. Atualmente, 27 das 100 celas em Rothenfeld estão ocupadas. "A vibe em Rothenfeld é fantástica. Muito mais tranquila", contou Groß ao jornal. Os detentos da Instituição de Custódia de Justiça de Landsberg começam a se preparar para a rotina mais relaxada em Rothenfeld até três meses antes da data de libertação e no mínimo 18 meses antes de sua liberdade, segundo a diretora. Atualmente, o famoso chef Alfons Schuhbeck está entre os residentes notáveis, mas não recebe tratamento especial. "Ninguém recebe tratamento especial por ser famoso", esclareceu Groß. Alguns detentos não são elegíveis para Rothenfeld devido à incompatibilidade com o sistema. "Também depende da natureza do crime e das previsões de conduta futura".

Groß descreveu o impacto psicológico nos detentos como "imenso". No entanto, a transformação para melhor também é possível após a libertação. "Uma vez, um detento que obteve seu diploma em Landsberg me disse: 'Eu deveria ter sido preso antes. Então, minha vida teria mudado para melhor'", compartilhou Groß. Outros simplesmente ficam gratos por terem deixado um ambiente difícil para trás.

Os detentos que são elegíveis para a rotina mais relaxada em Rothenfeld podem recorrer ao Tribunal de Justiça para consideração. Após cumprirem pena em Rothenfeld, alguns detentos enfrentam desafios para se reintegrar à sociedade devido ao estigma associado aos seus crimes passados, apesar de sua melhoria de comportamento.

